MALTEMPO Vento forte sul Titano, divelto il tendone del Circo di Borgo Maggiore: feriti i titolari

E' stato purtroppo all'altezza delle previsioni, il forte vento che già dalla serata di ieri ha iniziato a soffiare su San Marino e non solo. Dopo l'allerta rossa diramata ieri, tra San Marino e le Marche si sarebbero registrate raffiche fortissime: fino a 140 km/h secondo Emilia Romagna Meteo. E' stata dunque una notte di lavoro intenso, per la sezione antincendio della Polizia Civile, che ha effettuato almeno 20 interventi per la caduta di piante e rami: fra questi 3 alberi abbattuti a Cailungo - all'altezza del negozio Brico Io - e 4 nel parcheggio n°3. Piante precipitate anche a Serravalle, in Via Elisabetta da Montefeltro.

La Strada Sottomontana è stata chiusa temporaneamente - ora riaperta al traffico - dalle pattuglie della Gendarmeria per via dei grossi rami caduti. Sospesa temporaneamente anche la viabilità in Via Ranco e in Strada del Marano, poi ripristinate. La principale criticità ha riguardato il tendone del Circo di Borgo Maggiore che ha ceduto alle forti raffiche di vento, ferendo - a quanto si apprende - i gestori. Per loro una prognosi inferiore ai 30 giorni.

Numerosi gli interventi per ripristinare la viabilità in numerose zone del territorio, a causa di cassonetti volati via, rami caduti, e barriere stradali provvisorie tutte spostate dal forte vento. Anche l'AASS è al lavoro per via dei cavi della luce pubblica e delle telecomunicazioni danneggiati dal vento. La centralina di Chiesanuova, attorno alle 00.30 ha registrato una raffica massima di 114 Km/h.

Da qualche ora è stata attivata anche una squadra di volontari della Protezione Civile, a supporto, per il ripristino dei danni provocati dal maltempo. Al momento le raffiche si sarebbero leggermente attenuate ma potrebbero riprendere più intense nel primo pomeriggio.

