FRANA Ventoso di Verucchio, sopralluogo sulla provinciale: la strada non chiuderà

Le piogge di questi giorni hanno aggravato la situazione sulla strada provinciale 32, a Ventoso di Verucchio, dove si è aperta una voragine. Questa mattina c'è stato un sopralluogo della protezione civile, dei tecnici di provincia e Comune di Verucchio, cui ha partecipato anche il presidente della provincia Riziero Santi. La chiusura del tratto stradale, non distante dal confine con San Marino, è stata per fortuna scongiurata. Da domani sarà disposto il senso unico alternato, da venerdì al via i lavori strutturali sulla frana. "Con Agenzia Regionale sicurezza del territorio e protezione civile abbiamo creato le condizioni per intervenire subito” ha detto Santi.



