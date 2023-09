SAN MARINO Ventoso: prende fuoco il barbecue a gas, arriva l'Antincendio

Ventoso: prende fuoco il barbecue a gas, arriva l'Antincendio.

Sabato sera di lavoro per la sezione Antincendio della Polizia Civile intervenuta intorno alle 20:00 in un appartamento al Ventoso, nel Castello di Borgo Maggiore, dove c'è stato un piccolo incendio. A dare l'allarme il proprietario che stava utilizzando il barbecue e ha visto improvvisamente svilupparsi le fiamme scaturite da una bombola a gas collegata al fornello che si trovava sul terrazzo dell'abitazione di via Forfaneletto, al civico 8. L'intervento degli agenti è durato circa un'ora e, oltre spegnere le fiamme, ha messo in sicurezza la zona, chiudendo il gas della bombola. Nessun danno alle persone, ma solo agli oggetti e presenti sul terrazzo.

