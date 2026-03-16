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Vergiano: commozione alla fiaccolata per Roberto Lunadei, i big dei motori gli rendono omaggio

Folla all'evento per commemorare l'ex pilota e meccanico del motomondiale. De Angelis, Poggiali, Bezzecchi tra i partecipanti

di Mauro Torresi
16 mar 2026

Un pensiero commosso, una fiaccola per tenere vivo il ricordo di Roberto Lunadei: ex pilota e meccanico del motomondiale morto venerdì in un incidente stradale. C'erano tutti quelli che Roberto amava a Vergiano: i suoi familiari, i parenti, gli amici più stretti e i big dei motori. De Angelis, Poggiali, Bezzecchi, solo per citarne alcuni. Tutti insieme rendono omaggio al collega che non c'è più, a causa del tragico incidente lungo la Marecchiese.

Alla fiaccolata una vera e propria folla: si parla di mille persone. Composte hanno sfilato per le vie del centro abitato, senza nascondere la commozione. Dopo la fiaccolata, il ritrovo in chiesa per un momento di raccoglimento.

Nel servizio la testimonianza di Marco Succi, amico di Roberto Lunadei





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