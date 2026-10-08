TRAGEDIA Verucchio, muore a 18 anni dopo una caduta in casa: era studente della Scuola Superiore di San Marino Il giovane sarebbe stato vittima di un malore nella notte. Domani nell’istituto sammarinese sarà osservato un minuto di silenzio

Verucchio, muore a 18 anni dopo una caduta in casa: era studente della Scuola Superiore di San Marino.

Tragedia a Verucchio, dove un ragazzo di 18 anni è stato trovato senza vita questa mattina nel bagno di casa dalla madre. Il giovane, studente all'ultimo anno del Liceo scientifico della Scuola Secondaria Superiore di San Marino, presentava una ferita alla testa e sarebbe morto alcune ore prima del ritrovamento.

Secondo una prima ricostruzione dei Carabinieri di Novafeltria, il 18enne sarebbe caduto accidentalmente, forse a seguito di un malore, urtando violentemente la testa contro il bidet. Inutili i soccorsi del 118. L’ispezione del medico legale, citato da newsrimini, avrebbe escluso il coinvolgimento di terze persone. Il magistrato di turno dovrà ora decidere se disporre l’autopsia o restituire la salma alla famiglia.

Profondo cordoglio anche a San Marino: domani alla Scuola Secondaria Superiore, frequentata dal ragazzo, sarà osservato un minuto di silenzio.

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