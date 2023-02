CONTENZIOSO Vicenda Asset Banca: ex dipendenti pronti a far causa a BCSM, "stoppato il confronto verso un accordo"

Si torna a parlare del caso Asset Banca perché un gruppo di ex dipendenti – parte lesa nella vicenda per la chiusura illegittima dell'istituto, stabilita dal Tribunale con due sentenze che hanno riconosciuto colpevole Banca Centrale – negli ultimi mesi fanno sapere di aver intrapreso un percorso di confronto con la stessa BCSM, “con la volontà comune di trovare un accordo transattivo in modo tale da evitare ulteriori cause. Al momento però – si legge in una nota - tale volontà sembra essere stata stoppata da Banca Centrale”. Pertanto gli ex dipendenti Asset Banca non escludono di trovarsi “costretti, loro malgrado, ad adire le vie legali per la tutela dei propri legittimi interessi”, ma confidano ancora di poter riavviare un confronto per risolvere il contenzioso.

