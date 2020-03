FUOCO VIDEO | Incendio a Serravalle: evacuata palazzina, Antincendio e Vigili del fuoco sul posto

Un incendio si è sviluppato nella notte, intorno alle 1:40, in via Romanus de Capraria n.13 a Serravalle. Scattato l'allarme sono intervenuti il personale della Polizia Civile Sezione Antincendio, e di seguito - vista l’intensità del fumo e delle fiamme che uscivano dal garage mettevano a rischio una palazzina - anche i Vigili del fuoco di Rimini. Dal momento della chiamata, in poco tempo, hanno raggiunto l’area con due mezzi e sette uomini. L’incendio è stato domato in circa due ore, poi fino alle 7.00 circa, si è provveduto a fare in modo che le fiamme non ripartissero.

Le persone residenti nella palazzina interessata sono state evacuate e sistemate presso altre famiglie e parenti. Al momento, i tecnici della Protezione Civile e tecnici Privati nominati dai condomini, stanno adottando le procedure per mettere in sicurezza l’area notevolmente danneggiata, per poi fare rientrare i domiciliati nella palazzina. Sono in corso anche indagini di Polizia per verificare l’esatta natura ovvero se l’incendio si sviluppato per causalità o per dolo.



