VIDEO – Schianto sulla Sottomontana, perdono la vita due giovani

Il video dei rilievi della Polizia civile

Diciott'anni spezzati in un frontale. Ieri sera, un quarto d'ora prima delle 22, E.M. e D.V. hanno perso la vita nell'impatto tra la loro Fiat 500 e una Golf che sopraggiungeva dalla direzione opposta della Sottomontana di San Marino. Il lungo rettilineo poi la semicurva verso destra, l'auto sbanda, invade l'altra corsia, sbatte sul muretto di protezione e lo scontro. Poi l'ultima corsa in ospedale dove però i sanitari non hanno potuto far altro che constatare i due decessi. Due giovani vite interrotte. Sulla strada sono rimaste le lamiere e l'auto accartocciata, tanto che la squadra antincendio della Polizia civile ha dovuto lavorare per estrarre i corpi. Alla guida della Golf che si è trovato davanti l'auto impazzita, un altro giovane, un sammarinese del 2002. Curato in ospedale, le sue condizioni non destano preoccupazioni. Cinque i giorni di prognosi. Coinvolta anche un terza auto, una Bmw serie 1, che è però riuscita a fermarsi in tempo. La strada è stata chiusa in entrambe le direzioni, fino alle 5 del mattino, per facilitare l'attività del 118 e i rilievi della Polizia civile che dovrà ora ricostruire la dinamica. Sul posto anche il Commissario della Legge reperibile, Elisa Beccari.