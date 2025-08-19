Villa Verucchio, rinvenuto presunto residuo bellico: nessun rischio per i residenti

È successo la scorsa settimana, durante dei lavori di sgombero in un edificio disabitato in via Provinciale Nord a Villa Verucchio, quando la pala di un escavatore ha urtato un piccolo oggetto metallico che ha sprigionato fumo. Sul posto sono intervenuti celermente i Carabinieri e, dopo l’esame delle immagini da parte degli Artificieri del Reggimento Genio Ferrovieri di Bologna, si è ipotizzato si trattasse di una bomba a mano della Seconda Guerra Mondiale, probabilmente già esplosa e deteriorata. L’ordigno è stato ricoperto con terra e sarà rimosso nei prossimi giorni.

Si sottolinea che il ritrovamento non ha causato nessun rischio per chi effettuava i lavori né tanto meno permangono attualmente pericoli di alcun genere per la popolazione residente. Non si prevede, inoltre, alcuno sgombero di residenti, né attualmente né durante le operazioni di rimozione future.







