Viola il coprifuoco: sammarinese sanzionato a Riccione

Un sammarinese è stato sanzionato venerdì sera dalla Polizia Municipale di Riccione per aver violato le disposizioni del Dpcm che impone il divieto di uscire di casa senza motivazione e senza autocertificazione. Il cittadino sammarinese, alla pattuglia della polizia locale che l'ha fermato, ben oltre le 23, ha detto di essere di ritorno sul Titano dopo essere andato a casa di amici a Rimini per festeggiare un compleanno. Motivazione che però non è contemplata dal DPCM, quindi è scattata la sanzione con maggiorazione, come prevede la norma.





La Polizia Municipale ricorda che si può uscire di casa dalle 22 in poi solo per motivi di salute, di lavoro e urgenza. Oltre ad essere fuori casa dopo le 22 senza giusta causa, se si viene anche sorpresi alla guida di un'auto, la sanzione per legge viene maggiorata. Sabato sera, sono quindi scattate altre due sanzioni a carico di un cittadino uscito a fare una passeggiata a piedi e di un automobilista fermato da una pattuglia. Entrambi erano fuori casa senza autocertificazione. In tutto, nel weekend, la polizia locale di Riccione ha controllato 39 persone, di cui 19 venerdì e 20 sabato, di questi la maggioranza aveva ottemperato all'obbligo della autocertificazione. I controlli nel fine settimana, hanno riguardato anche le attività.

Oltre 40 le attività controllate, tutte al momento risultano essersi adeguate alla normativa vigente. I controlli continueranno anche per quanto riguarda gli assembramenti sia nei luoghi pubblici, strade, piazze e parchi, sia per quando riguarda nelle attività, ricordando agli imprenditori il ruolo attivo che devono avere per fare rispettare le regole.