INCIDENTE STRADALE Violento impatto in autostrada: coinvolta auto sammarinese Sul posto i Vigili del Fuoco: per la messa in sicurezza sono state chiuse due corsie

Violento impatto in autostrada: coinvolta auto sammarinese.

Brutto incidente la scorsa notte sull’autostrada A14 nel tratto riminese. Coinvolta un auto con targa sammarinese. Secondo la ricostruzione dei siti riminesi, due vetture, che procedevano sulla corsia nord in direzione Ancona – Bologna, si sono scontrate per cause ancora da chiarire. Si tratta di una Peugeot 2008 e una Renault Capture.

Sul posto sono intervenuti gli operatori dei Vigili del fuoco che hanno provveduto alla messa in sicurezza delle auto fortemente danneggiate. Fortunatamente nessuna delle persone coinvolte è dovuta essere estratta dalle lamiere nonostante il forte impatto.

Uno dei conducenti, ferito, ma uscito spontaneamente dal mezzo distrutto, è stato trasportato all’ospedale Ceccarini dai sanitari del 118 arrivati sul posto. Anche la polizia autostradale era presente per effettuare i rilievi. Durante le operazioni di mezza in sicurezza si è resa necessaria la chiusura di due corsie.

