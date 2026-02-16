RIMINI Violento schianto nella Consolare: nell'auto bambina di un mese e mezzo [FOTOGALLERY] Scontro ad alta velocità tra Mercedes targata San Marino e Skoda italiana nell'incrocio la tra Ss72, via Barattona e via Del Gatto. La piccola era nell'ovetto sull'auto sammarinese. Sul posto due ambulanze e un'auto medica

Violento schianto nella Consolare: nell'auto bambina di un mese e mezzo [FOTOGALLERY].

Mentre rischiano di allungarsi i tempi per arrivare al via libera definitivo della riqualificazione della SS72, la Superstrada Rimini-San Marino continua ad essere teatro di gravi incidenti. L'ultimo è accaduto questa mattina attorno alle 11 nei pressi dell'incrocio tra la Statale e le vie Barattona e Del Gatto.

Coinvolte una Skoda Octavia con targa italiana, guidata da un uomo di mezza età, e una Mercedes A200 sammarinese con a bordo una donna sulla trentina e sua figlia neonata. Secondo una prima ricostruzione entrambe le vetture procedevano in direzione San Marino quando la Mercedes ha centrato a velocità sostenuta la Skoda sulla fiancata sinistra che si apprestava a girare a sinistra in via Barattona.

Sul posto per i rilievi ed i soccorsi sono arrivate due ambulanze, un'auto medica, Vigili del Fuoco e Polstrada. I sanitari hanno soccorso gli occupanti delle due vetture. Portato a Rimini per accertamenti il guidatore della Skoda e la piccola, che sembra fosse regolarmente allacciata nell'ovetto.

[Banner_Google_ADS]



Foto Gallery

I più letti della settimana: