Violento scontro sulla superstrada, auto finisce nel parcheggio del centro commerciale [FOTOGALLERY]

Un violento scontro tra due auto si è verificato a Rimini verso le 12:30 lungo la superstrada con San Marino, all'incrocio con via della Grotta Rossa. A scontrarsi sono state una Volkswagen Polo con targa italiana e una Renault Laguna sammarinese, guidate da due donne. A bordo della Laguna anche la figlia della guidatrice. Da una prima ricostruzione, lo schianto è avvenuto mentre l'auto sammarinese stava andando verso Rimini e la Polo cercava di attraversare la superstrada da via della Grotta Rossa verso via Pianazzo. Nell'urto le due vetture sono uscite semidistrutte. La Polo è rimasta al centro della strada, mentre la Renault è finita fuori strada, nel parcheggio del Toys Center. Probabile che all'origine del sinistro ci sia l'attraversamento con il semaforo rosso. Sul posto è intervenuta l'ambulanza che ha soccorso la guidatrice della Polo. Anche la più giovane delle donne nella Renault è stata leggermente ferita ad una mano e si è recata autonomamente in pronto soccorso. La Polizia stradale e gli addetti Anas si sono occupati di gestire la viabilità e dei rilevamenti.











