TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
19:29 Replica della Segreteria di Stato a RF: "Razionalizzare non significa ridurre i servizi" 19:24 La torcia olimpica a Rimini, Maurizio Stecca: "Le Olimpiadi sono sempre una grande emozione" 18:59 Crisi venezuelana: Maduro si dichiara innocente davanti alla Giustizia USA 17:55 Turismo, Epifania: sul Titano eventi confermati, ma gli alberghi perdono prenotazioni 17:48 Strage di Crans-Montana: rimpatriate le salme delle vittime italiane. Minuto di silenzio nelle scuole 16:33 33 milioni di pellegrini nel Giubileo: lunedì Papa Leone riceve i Capitani Reggenti 14:11 Rimini piange Paolo Jommi. A San Marino creò la Jomsa 13:57 Venezuela: Presidente ad interim Rodriguez apre agli USA; invito a “lavorare insieme” 13:36 Filippo Fabbri al Tropical Coriano 13:34 Alberi artistici all'asta per aiutare i sammarinesi in difficoltà: successo per la Sums Femminile
  1. Home
  2. News
  3. Cronaca

Violento scontro sulla superstrada, auto finisce nel parcheggio del centro commerciale [FOTOGALLERY]

Probabile che all'origine del sinistro ci sia l'attraversamento con il semaforo rosso. Nell'urto le due vetture sono uscite semidistrutte. Ferite in modo non grave due donne

di Davide Giardi
5 gen 2026
Violento scontro sulla superstrada, auto finisce nel parcheggio del centro commerciale [FOTOGALLERY]

Un violento scontro tra due auto si è verificato a Rimini verso le 12:30 lungo la superstrada con San Marino, all'incrocio con via della Grotta Rossa. A scontrarsi sono state una Volkswagen Polo con targa italiana e una Renault Laguna sammarinese, guidate da due donne. A bordo della Laguna anche la figlia della guidatrice. Da una prima ricostruzione, lo schianto è avvenuto mentre l'auto sammarinese stava andando verso Rimini e la Polo cercava di attraversare la superstrada da via della Grotta Rossa verso via Pianazzo. Nell'urto le due vetture sono uscite semidistrutte. La Polo è rimasta al centro della strada, mentre la Renault è finita fuori strada, nel parcheggio del Toys Center. Probabile che all'origine del sinistro ci sia l'attraversamento con il semaforo rosso. Sul posto è intervenuta l'ambulanza che ha soccorso la guidatrice della Polo. Anche la più giovane delle donne nella Renault è stata leggermente ferita ad una mano e si è recata autonomamente in pronto soccorso. La Polizia stradale e gli addetti Anas si sono occupati di gestire la viabilità e dei rilevamenti.





Foto Gallery

Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Cronaca