VIABILITÀ Violento scontro sulla superstrada, auto finisce nel parcheggio del centro commerciale [FOTOGALLERY] Probabile che all'origine del sinistro ci sia l'attraversamento con il semaforo rosso. Nell'urto le due vetture sono uscite semidistrutte. Ferite in modo non grave due donne

Violento scontro sulla superstrada, auto finisce nel parcheggio del centro commerciale [FOTOGALLERY].

Un violento scontro tra due auto si è verificato a Rimini verso le 12:30 lungo la superstrada con San Marino, all'incrocio con via della Grotta Rossa. A scontrarsi sono state una Volkswagen Polo con targa italiana e una Renault Laguna sammarinese, guidate da due donne. A bordo della Laguna anche la figlia della guidatrice. Da una prima ricostruzione, lo schianto è avvenuto mentre l'auto sammarinese stava andando verso Rimini e la Polo cercava di attraversare la superstrada da via della Grotta Rossa verso via Pianazzo. Nell'urto le due vetture sono uscite semidistrutte. La Polo è rimasta al centro della strada, mentre la Renault è finita fuori strada, nel parcheggio del Toys Center. Probabile che all'origine del sinistro ci sia l'attraversamento con il semaforo rosso. Sul posto è intervenuta l'ambulanza che ha soccorso la guidatrice della Polo. Anche la più giovane delle donne nella Renault è stata leggermente ferita ad una mano e si è recata autonomamente in pronto soccorso. La Polizia stradale e gli addetti Anas si sono occupati di gestire la viabilità e dei rilevamenti.

