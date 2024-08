VIOLENZA Violenza contro una donna: 56enne arrestato a San Marino L’uomo, in stato di alterazione dovuta all’uso di droghe, ha opposto resistenza all'arresto

Stamattina, poco prima delle 7, una donna sui 50 anni ha chiamato la Centrale operativa interforze per chiedere aiuto. Da lì l'immediato intervento di una pattuglia della Polizia civile, che si è recata all'abitazione della donna. Una volta sul posto gli agenti l'hanno trovata sull'uscio ad attenderli.

L'uomo che era in casa con lei - 56enne italiano, iniziali P.A. - ha reagito aggredendo gli agenti, in evidente stato di alterazione dovuta all'uso di droga. La donna conosceva l'uomo e pare che, subendo continue vessazioni, abbia chiamato le forze dell'ordine dopo l'ennesimo caso di violenza. Il cittadino italiano è stato fermato e portato in carcere ai Cappuccini, a disposizione dell'Autorità giudiziaria.

Questo vista la gravità dei fatti: mentre sono in corso le indagini per accertare i fatti di violenza, è già accusato di resistenza a pubblico ufficiale, offese, stato di manifesta ubriachezza per droga e guida in stato di alterazione psicofisica. Un cancro, quello della violenza di genere, contro cui San Marino si difende ad esempio con l'adozione di un 'Piano nazionale globale' per il triennio a venire, che coinvolge diversi soggetti istituzionali.

Dal documento emerge che chi usa violenza solitamente ha le chiavi di casa, ovvero è marito o convivente, e le vittime solitamente sono giovani donne tra i 18 e i 29 anni. Al momento 31 i procedimenti pendenti di questo tipo, in cui l'Authority per le Pari Opportunità è parte civile.



