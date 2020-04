Violenza di genere, convivenze forzate e crollo di denunce: effetto paradosso Il sostituto procuratore Ercolani: donne, le istituzioni ci sono

Con le misure di contenimento per le vittime di violenza domestica diventa difficile chiedere aiuto. L'effetto paradosso è proprio legato al crollo delle denunce, e delle chiamate ai centri anti-violenza in tempo di convivenza forzata. E così l'isolamento imposto dal decreto "Io resto a casa", rischia di generare un'emergenza nell'emergenza. Ed è proprio alle donne che si rivolge il sostituto procuratore Davide Ercolani, del pool a tutela delle fasce deboli della Procura di Rimini, “le istituzioni ci sono- assicura il magistrato- sia in Italia che a San Marino. Anche in questa situazione di lockdown. Nel video il collegamento skype con il sostituto procuratore Ercolani



