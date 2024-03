BOLOGNA Violenza sessuale su una escort, condannato imprenditore sammarinese in appello

Violenza sessuale su una escort, condannato imprenditore sammarinese in appello.

Confermata dalla Corte di Appello di Bologna la condanna a due anni e 4 mesi di reclusione per un imprenditore sammarinese di 55 anni a processo per violenza sessuale su una giovane escort. I fatti risalgono al settembre del 2018 quando a Rimini, nella camera di un hotel l'uomo ebbe un rapporto non consenziente e non protetto con la ragazza, una 33enne romena di professione escort difesa dall'avvocato Massimiliano Orrù. Secondo la denuncia della ragazza, che ricorse alle cure ospedaliere, per obbligarla l'uomo la picchiò procurandole lividi ed escoriazioni. L'imprenditore difeso dall'avvocato Marco Ditroia, che ha sempre respinto con forza le accuse, due anni fa era stato condannato in primo grado.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: