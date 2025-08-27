Violenza su minori: Governo attivo su più fronti; a partire dalla verifica di eventuali responsabilità

Che l'accaduto innescasse un moto di indignazione era nelle cose; vista l'oggettiva gravità dei fatti. Vicenda inquietante, che travalica i confini della cronaca; riguardando anche la capacità di dialogo - in tema securitario - fra due Paesi fratelli. È il tasto forse più battuto nelle interpellanze: per quale motivo Steven Raul James avesse continuato a lavorare in luoghi frequentati da bambini, pare, fino all'arresto.

Atteso, allora, l'intervento del Governo; che ha annunciato l'avvio di una ricognizione amministrativa per accertare eventuali responsabilità ed a quale livello. Oltre ad un focus su nuove procedure per l'acquisizione celere di informazioni da parte delle autorità giudiziarie straniere. L'obiettivo insomma è prevenire; a fronte dell'attuale non immediata reperibilità di provvedimenti penali emessi altrove. Espressa dal Congresso “massima vicinanza alle vittime”; nella nota si parla di “crimini atroci”, con riferimento a quanto successo in Carpegna 4 anni fa. Quanto al servizio prestato dal 27enne in realtà educative del Titano – uno dei dettagli che più hanno suscitato sconcerto – si sottolinea come avesse operato solo nelle cucine; e senza alcuna interazione con i bambini, come confermato dalla Direzione Nidi. Molteplici le verifiche del Congresso; fra queste la traccia di un'autocertificazione nella quale il sammarinese avrebbe dichiarato l'assenza di condanne e carichi pendenti. Da qui la notizia del deposito oggi di una denuncia, per dichiarazioni mendaci. Fondamentali allora le tempistiche dell'iter giudiziario.

Steven Raul James – che si sarebbe sempre professato innocente – era stato condannato in primo grado a 5 anni e 8 mesi; pena ridotta in appello - nel maggio 2024 - a 4 anni e 4 mesi, visto il riconoscimento delle attenuanti generiche. Poi il ricorso in Cassazione, dichiarato inammissibile. Il 24 aprile di quest'anno l'ordine di carcerazione della Procura di Urbino; la richiesta di estradizione – stando a quanto appreso – sarebbe giunta a San Marino in luglio. Cosa eventualmente non abbia funzionato nel successivo lasso di tempo sarà da capire.

Domande che si aggiungono alle accuse sui social; alle segnalazioni del condannato in realtà sportive, scolastiche o in centri estivi. C'è addirittura chi ricorda come nel 2023 in Consiglio fosse stata respinta un'Istanza d'Arengo che proponeva l'istituzione di un registro per reati di pedofilia, a disposizione di Forze dell'Ordine e Tribunale. Bocciatura che a posteriori farà forse discutere.

Si susseguono intanto le reazioni della politica. Domani Motus Liberi ricorda fra le altre cose l'adesione del Titano alla Convenzione di Lanzarote, chiedendo se in territorio vengano svolti controlli sull'idoneità psicologica del personale che entra in contatto con i minori. La sentenza – si rimarca - “è stata eseguita solo nel mese di agosto dalle forze dell'ordine italiane, ma viene spontaneo chiedersi come mai non sia stata eseguita subito e in collaborazione con le nostre forze di polizia”. “Chi ha mostrato immobilismo o complicità deve assumersi le proprie responsabilità – si legge in un comunicato -, senza ambiguità né attenuanti”.

Lo Stato “ha fallito nel proteggere la risorsa più preziosa: i nostri bambini”. Così il Consigliere indipendente di opposizione Michela Pelliccioni; che sollecita una “cooperazione giudiziaria internazionale efficace”. Preoccupazioni per le possibili ricadute sul “volontariato”. Riferimenti, poi, alla segnalazione della “presenza di un calciatore-violentantore – si legge nella nota – nel campionato sammarinese”. Ciò “che denunciavo mesi fa” - rimarca Pelliccioni - “era solo l'inizio di una ferita molto più profonda”.







