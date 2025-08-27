TV LIVE ·
Violenza su minori: impegno del Governo a lavorare su meccanismi più stringenti di verifica dei precedenti

Il Congresso di Stato interviene sulla vicenda di Steven Raul James. Il 27enne è stato denunciato con l'accusa di aver reso dichiarazioni mendaci al momento dell'avvio dell'attività lavorativa in Repubblica

27 ago 2025
Violenza su minori: impegno del Governo a lavorare su meccanismi più stringenti di verifica dei precedenti

Fortissima l'indignazione della cittadinanza per la vicenda del sammarinese Steven Raul James; condannato in via definitiva per violenza aggravata e continuata su minori.

In giornata una nota del Congresso di Stato nella quale si sottolinea come sia stata avviata una ricognizione amministrativa dettagliata per verificare eventuali responsabilità. L'Esecutivo conferma come il 27enne avesse prestato servizio unicamente nelle cucine dei Nidi; senza alcuna interazione con i bambini. E avesse autocertificato l'assenza di condanne o carichi pendenti. Da qui la notizia di una denuncia, nei suoi confronti – depositata in data odierna -, da parte degli uffici competenti. Il Governo si è inoltre impegnato a lavorare sin da subito per introdurre meccanismi più rapidi e stringenti nella verifica dei precedenti penali, anche non definitivi, specie in Italia. L'obiettivo è superare le attuali difficoltà procedurali. Espressa ovviamente massima vicinanza alle vittime. Nella nota si parla di “crimini atroci”. Assicurate azioni concrete e immediate per garantire la sicurezza pubblica.

Leggi il comunicato integrale




