Violenza su minori, la Diocesi e i Salesiani difendono l’impegno educativo: “Vicende personali non offuschino il nostro lavoro”.

La Diocesi di San Marino-Montefeltro, la Parrocchia di Murata e la Comunità Salesiana hanno diffuso una nota congiunta per chiarire la loro posizione in merito alla notizia di cronaca che, negli ultimi giorni, ha sollevato polemiche e sospetti sul Titano. Il comunicato esprime “sconcerto” per il tentativo di collegare il Vescovo e l’Oratorio Salesiano a una vicenda giudiziaria che riguarda un giovane oggi sotto provvedimenti dell’autorità giudiziaria italiana per gravi reati commessi contro minori.

“Il giovane in questione – spiegano Diocesi e Salesiani – aveva semplicemente frequentato alcune attività dell’Oratorio, senza mai assumere ruoli di responsabilità o animazione. Non abbiamo mai avuto notizia dei procedimenti a suo carico né della condanna, e non sono mai emersi segnali riconducibili ai comportamenti per cui è stato condannato”. La Diocesi ricorda inoltre di aver attivato da tempo il Servizio diocesano Tutela dei minori e delle persone vulnerabili, con un Centro di Ascolto e linee guida operative.

Nella nota si sottolinea come l’oratorio resti un ambiente educativo fondato sul metodo preventivo di Don Bosco, basato su ragione, religione e amorevolezza: “Le attività sono affidate a educatori e animatori formati, che vigilano con attenzione sui ragazzi”. Il messaggio conclusivo è netto: “Le vicende personali di un singolo non devono offuscare il valore di una comunità educativa che da sempre accompagna i giovani e sostiene le famiglie con accoglienza, cura e responsabilità”.



