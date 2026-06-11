Violenza sull’ex compagna per anni: condannato un 31enne

Un grave caso di violenza di genere si è concluso in questi giorni davanti al Tribunale della Repubblica di San Marino con la condanna a un anno di prigionia per un cittadino italiano di 31 anni. Come riportato dal quotidiano “L’Informazione”, l’uomo è stato ritenuto responsabile di violenze e percosse ai danni dell’ex compagna, una cittadina slovacca residente sul Titano.

Nel corso del processo è emerso un quadro particolarmente pesante di maltrattamenti fisici e psicologici che, secondo le testimonianze e gli atti raccolti, si sarebbero protratti per circa quattro anni. La donna avrebbe subito ripetute aggressioni, accompagnate da umiliazioni e comportamenti vessatori che hanno segnato profondamente la sua vita. Le conseguenze delle violenze sono state particolarmente gravi anche sul piano fisico. A seguito delle lesioni riportate, la vittima ha infatti subito il distacco della retina, perdendo la vista da un occhio. Un elemento che ha contribuito a delineare la gravità dei fatti contestati all’imputato.

Al termine del procedimento, il giudice Saldarelli ha pronunciato la sentenza di condanna, disponendo inoltre un risarcimento di mille euro a favore dell’Authority per le Pari Opportunità.







