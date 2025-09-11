Viserba, ciclista 87enne investito da una jeep: trasportato in elisoccorso al Bufalini L'uomo è stato trasferito d’urgenza in elisoccorso all’ospedale Bufalini di Cesena

Grave incidente nel primo pomeriggio di oggi, 11 settembre, a Viserba, in via Paolo Marconi. Un uomo di 87 anni, in sella alla sua bicicletta, stava attraversando un incrocio quando, secondo le prime ricostruzioni, non avrebbe dato la precedenza. In quel momento sopraggiungeva una Jeep condotta da una donna che lo ha centrato in pieno, scaraventandolo a circa dieci metri di distanza.

L’impatto è stato molto violento: il ciclista è stato sbalzato contro il parabrezza e poi scaraventato sull’asfalto per diversi metri, riportando gravi politraumi. Le condizioni dell’anziano sono apparse subito critiche. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che, dopo averlo stabilizzato e intubato, ne hanno disposto il trasferimento d’urgenza in elisoccorso all’ospedale Bufalini di Cesena. Per i rilievi di legge e la ricostruzione della dinamica sono intervenuti la Polizia locale e il reparto Infortunistica.



