ATTENZIONE Whatsapp: torna la truffa a 6 cifre, Gendarmeria invita a non rispondere

La truffa del Codice a 6 cifre torna a girare in Repubblica. L'allarme viene lanciato dalla Gendarmeria che, attraverso la sezione di Polizia postale, ha ricevuto diverse segnalazioni da cittadini sammarinesi caduti nel tranello. Un messaggio Whatsapp "Ciao mi dispiace, ti ho inviato per errore un codice di 6 cifre. Ti chiedo di inviarmelo tramite Sms". Rispondendo si attiva il virus che ruba i contatti e i dati sensibili della vittima. Una truffa, informa il comando di Città, in atto sia in Italia che a San Marino già da diversi mesi, per questo l'invito è a non rispondere, anzi segnalare alle Autorità il tentativo.

San Marino Rtv ne aveva già parlato nei mesi scorsi. Ecco di cosa si tratta e come non cadere nella truffa.

