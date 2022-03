ANNIVERSARIO 10 anni fa l'addio a Lucio Dalla. Nel libro di Giorgio Comaschi un viaggio nei luoghi cari di Bologna Questa alle 21.45 su San Marino Rtv (canale 831) lo speciale di Eleonora Pozzi, “Caro amico, Lucio Dalla”

Sono trascorsi dieci anni da quando Lucio Dalla ci ha lasciato, stroncato da un malore mentre si trovava in un hotel di Montreux. Anniversario che cade pochi giorni prima della sua celeberrima data di nascita, 4 Marzo 1943, titolo di una delle sue canzoni più amate. Giorgio Comaschi, tra i protagonisti dello speciale di San Marino Rtv che andrà in onda questa sera alle 21.45 (una chiacchierata tra gli amici di sempre: Paolo Bandini, Umberto Faedi, lo stesso Comaschi e Silvano Pagani) in un libro riporta Bologna al centro del ricordo in un viaggio attraverso i luoghi del cuore del grande cantautore bolognese, ma anche del “cazzeggio”, delle notti infinite trascorse a giocare a carte, degli incontri con personaggi sui generis.



Guarda l'intervista di Eleonora Pozzi a Giorgio Comaschi, giornalista e attore.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: