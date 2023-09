CINEMA 100 anni dalla nascita di Sergio Zavoli: presentato il docufilm celebrativo "Il sole tramonta alle spalle" Progetto a cui ha partecipato anche la segreteria di Stato alla Cultura.

Un romagnolo che ha portato la provincia nel mondo. "Sergio Zavoli è stato tante cose: un uomo che ha unito preparazione, genialità e umanità". Così lo ha definito Emma Petitti, presidente dell’Assemblea legislativa regionale, durante la presentazione del docufilm di Mauro Bartoli “Il sole tramonta alle spalle" nella sede regionale a Bologna. Un grande giornalista autore di importanti inchieste e programmi storici come La Notte della Repubblica e Il Processo alla Tappa. presidente Rai e primo presidente e fondatore della San Marino Rtv. Con il Titano aveva un legame profondo, così come con Rimini, dov'è cresciuto. Nato a Ravenna, la Romagna gli ha dato i natali e ne ha raccolto le spoglie. Il film dunque indaga proprio il rapporto che Zavoli aveva con Rimini e l'amico Federico Fellini. Ma non solo - come detto -, anche con la vicina San Marino: "Durante la guerra è stato sfollato nella piccola Repubblica - racconta Gianfranco Miro Gori, scrittore e storico del cinema - e ha stretto un forte legame con quel territorio. San Marino fa parte della Romagna e lì Sergio era piantato fino al collo. L'amava a tal punto da farsi portare piadina, squacquerone e sangiovese a Roma. In qualche modo la Romagna cercava di portarsela a Roma". "Nel docufilm emerge tanto San Marino - spiega il regista -. Zavoli produsse anche un film che ne parlava, 'Il Monte', dove racconta il suo legame con quella terra". Il 21 settembre al Fulgor di Rimini ci sarà la presentazione del film e del libro “Provinciali del mondo. Zavoli, Fellini e l’immaginario riminese”, edito da Aiep e scritto dallo storico del cinema Gori per raccogliere le interviste integrali realizzate con Zavoli. Il film nasce proprio dal suo lavoro e dalle foto e video messi a disposizione da Rimini e verrà diffuso il più possibile nelle cineteche e non solo della regione. "Questo documentario accompagna la candidatura di Rimini a Capitale della Cultura, che noi sosteniamo con decisione - commenta Mauro Felicori, assessore regionale alla Cultura -. Fa piacere che la nostra Film Commission finanzi questi documentari che smentiscono il detto latino 'nemo profeta in patria'. Noi vogliamo che Zavoli sia ben ricordato e a lungo".

Nel video le interviste a Gianfranco Miro Gori (scrittore e storico del cinema), Mauro Bartoli (regista) e Mauro Felicori (assessore regionale alla Cultura)

Il trailer del film



Il sole tramonta alle spalle - trailer from LAB FILM & Mauro Bartoli on Vimeo.

