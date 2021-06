ECF - BSM 100 anni della Cassa Rurale di Faetano: presentato il calendario di eventi

Ente Cassa di Faetano e Banca di San Marino, con il sostegno delle Segreterie di Stato alle Finanze e alla Cultura, presentano il calendario di iniziative per celebrare i 100 anni dalla nascita della Cassa Rurale di Faetano.

Otto eventi, spalmati nei prossimi sei mesi, tutti gratuiti ma con prenotazione obbligatoria. A colpire è la spiccata inclinazione culturale, insieme ad approfondimenti storico-teatrali sulla banca a cura di Fabrizio Raggi a inizio agosto, e a momenti di alto confronto sul sistema economico-finanziario sammarinese come il convegno che si terrà il 26 novembre. Ampio spazio anche alla valorizzazione della tradizione e dell'identità popolare, con il dialetto che avrà un posto d'onore nelle celebrazioni: in particolare con una commedia in tre atti scritta per l'occasione da Stefano Palmucci e in scena a settembre; e la presentazione del primo dizionario del dialetto sammarinese in programma a fine ottobre. Evento di chiusura il 20 dicembre quando verrà presentato il libro "Un secolo, una banca", a cura di Gilda Nicolai, Docente di Archivistica presso l’Università di Viterbo, già impegnata in ricerche sulla storia del sistema bancario sammarinese.

Filo conduttore di tutto il percorso sarà dunque la riscoperta delle radici che in un secolo di storia, tra alti e bassi, si è sempre tradotta in supporto economico a beneficio della comunità. Sullo sfondo un bilancio 2021 che già preannuncia segnali di ripresa.

Nel video l'intervista a Giuseppe Guidi, Presidente Ente Cassa di Faetano.

