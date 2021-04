DOCUFILM ON LINE '100anni' in 81 minuti tutti da vedere “KENTANNOS” di Victor Cruz la ricerca documentaria sulla longevità in prima visione dalle 21 su piattaforma Chili e in rassegna #iorestoinsala con la Cineteca di Bologna dopo Biografilm

Casta Rica, Giappone e Sardegna, sono 3 delle 5 “blue zone” mondiali (aree del pianeta dove l'aspettativa di vita è sopra la media) in cui è ambientato il racconto di 3 esistenze longeve, così diverse e cosi vicine, viste dal regista Cruz con la sensibilità tipica di un argentino: famiglia e relazioni sociali. Pachito 98 anni e alleva cavalli(ma c'è anche Pachita che ne ha 107!), Tomi 95 recita in teatro e il sardo Adolfo di 93 anni adora gli aerei e vuole pilotarli. Non tanto la dieta, la salute o la genetica ma li accomuna -se osservati da vicino come ha fatto per un anno l'autore- gli affetti positivi e i progetti di vita dentro il nucleo parentale e nel ristretto ambiente sociale: l'elisir di lunga vita si chiama AMORE. Baci, abbracci e presenza costante, rivitalizzano i vecchi di tutto il mondo indistintamente. "KENTANNOS" è una dichiarazione d'affetto per i (super)nonni di casa e solo chi ne ha uno sa che tesoro di tenerezza custodisce perchè l'età è uno stato del cuore.

fz





I più letti della settimana: