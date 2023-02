106 semifinalisti per "Una Voce per San Marino": tra i big gli Eiffel 65, Roy Paci e Moreno Partecipano anche la vincitrice di Amici Deborah Iurato e il vincitore di X Factor Lorenzo Licitra. Due sammarinesi accedono direttamente alla finale

Annunciati, in conferenza stampa all'Hotel Westin Palace di Milano, i 106 semifinalisti dell'edizione 2023 di "Una Voce per San Marino", il talent organizzato da San Marino RTV, Media Evolution e Segreteria di Stato al Turismo per scegliere il rappresentante del Titano all'Eurovision Song Contest.

All'incontro presenti il Segretario di Stato al Turismo Federico Pedini Amati, il capo delegazione all'Eurovision di San Marino Alessandro Capicchioni, Vittorio Costa di Media Evolution, il conduttore della finalissima Johnatan Kashanian, Senhit che lo affiancherà, e Silvia Pelliccioni, caporedattore centrale di San Marino RTV.

Anche quest'anno parteciperanno alcuni "big" ma, a differenza dello scorso anno, non avranno accesso diretto alla finalissima e si contenderanno un posto con i talenti che hanno passato le selezioni.

Fra i nomi di rilievo ci sono gli Eiffel 65, il popolare gruppo eurodance italiano formato da Jeffrey Jey e Maury Lobina, ma anche l'ex tronista di Uomini e Donne Francesco Monte, che torna al talent per il secondo anno. Ritenta la corsa verso l'Eurovision anche Alessandro Coli, secondo posto lo scorso in coppia con Burak Yeter, così come i finalisti dell'edizione 2022 Camille Cabaltera, Kurt Cassar, Mericler, Mate e Vina Rose.

In gara anche due vincitori di Amici di Maria De Filippi: il rapper Moreno e Deborah Iurato, che avevano trionfato alla dodicesima e tredicesima edizione. Dal talent di Canale 5 gareggia per rappresentare San Marino anche Manuel Aspidi. Concorrono anche Le Deva, trio formato da Verdiana Zangaro, Greta Manuzi e da Roberta Pompa, ex di X Factor. Da X Factor viene anche il vincitore dell'undicesima edizione Lorenzo Licitra, così come Nevruz, terzo posto al talent nel 2010.

Tra i semifinalisti anche il trombettista e cantante Roy Paci, Stefano D’Orazio dei Vernice e la "strana coppia" formata da Massimo Di Cataldo e la "Iena" Andrea Agresti.

Numerosi I partecipanti stranieri, fra cui spicca Ronela Hajati, rappresentante dell'Albania all'Eurovision Song Contest 2022. Fra i vincitori di talent internazionali ci sono Alfie Arcuri, vincitore di The Voice Australia nel 2016, e Daniel Schuhmacher, vincitore nel 2009 di Deutschland sucht den Superstar.

Si esibiranno nell'ultima semifinale Kida e Simone De Biagi, ma per loro l'accesso alla finalissima è garantito dato che sono gli unici sammarinesi in gara.

La giuria della fase semifinale è composta da Mimmo Paganelli, Christine Grimandi, Emilio Munda, Lia Fiorio e Senatore Cirenga. Per la Finalissima Al Bano sarà presidente della giuria.

Tutti gli artisti si affronteranno nelle semifinali, in onda dal 20 al 24 febbraio alle ore 22 su San Marino RTV. Nelle cinque serate scopriremo chi prenderà parte alla finalissima del 25 febbraio, che verrà trasmessa alle 21 in diretta dal Teatro Nuovo di Dogana. La serata sarà condotta, anche quest'anno, da Jonathan Kashanian e Senhit. Ancora aperte, su Vivaticket, le vendite dei biglietti.

