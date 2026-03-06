120 anni fa nasceva l'Arengo democratico, una mostra per ricordarlo alla Pinacoteca di San Marino

L'Arengo sammarinese del 25 marzo 1906 portò ad abbandonare il sistema oligarchico passando a un nuovo sistema di rappresentanza. San Marino divenne così una democrazia parlamentare grazie a quello che rappresenta un passaggio fondamentale, una trasformazione istituzionale e che oggi viene ricordato nella mostra "Al Sesto Suono della Campana" inaugurata al Museo Pinacoteca San Francesco alla presenza della Reggenza.

Un viaggio immersivo nella storia dell'arengo fino ai giorni nostri con documenti provenienti non solo dall'Archivio e dalla Biblioteca di Stato ma anche oggetti di valore storico forniti dai privati, da dipinti e anche materiali del Museo del Francobollo e della Moneta.

Il Dirigente degli Istituti Culturali Vito Testaj ha spiegato che la mostra "Racconta la svolta dell'arengo in un momento storico particolarmente importante, in cui San Marino comincia a guardare anche all'Europa e quindi al di fuori dei suoi confini, partendo dai fatti storici e in qualche maniera conducendo il filo della riflessione fino ai giorni nostri e quindi fino a delle opere anche di arte contemporanea che, in qualche maniera, potranno completare una riflessione sul significato profondo dell'Arengo."

In una fase storica in cui San Marino è proiettata verso l'Europa ma ben radicata nelle sue origini a 120 anni dall'arengo dei capi famiglia la mostra offre a tutti i cittadini un punto di vista che mette al centro la democrazia e l'appartenenza, tappe essenziali per orientarsi al futuro senza perdere le proprie radici.

"Un momento che ha segnato certamente un assetto istituzionale consolidato con qualcosa che si apriva al nuovo, più coinvolgente, più partecipativo e su questo, su questi valori sono sicuro che i sammarinesi sono ancora davvero molto attenti", ha dichiarato il Segretario di Stato a Istruzione e Cultura Teodoro Lonfernini, "Ecco perché una mostra del genere, un'esposizione del genere che fa riferimento alla memoria storica del nostro paese è sempre un qualcosa di importante."







