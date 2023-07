15 anni di Unesco, Belluzzi: "Una missione che richiede progettualità" Celebrazioni già da domani, con focus su percorso, passi fatti e sfide da compiere

Venerdì 7 luglio saranno trascorsi 15 anni dall’iscrizione del Centro Storico di San Marino e del Monte Titano nella lista del Patrimonio dell’Umanità dell'Unesco. Traguardo che verrà festeggiato con tre giorni di eventi artistici, culturali e momenti che celebrano l'identità del popolo sammarinese e le sue tradizioni.

Si comincia già domani, con l'incontro pubblico “15 anni nella world heritage list” e il concerto al Titano “orizzonti orientali”. Venerdì partirà alle 18.30 da Porta San Francesco il Corteo della Federazione Sammarinese Balestrieri, alle 19 inizierà alla Cava lo spettacolo con sbandieratori e musici mentre alle 21, in Piazza della Libertà, si terrà il Concerto della Banda Militare. Per tutta la giornata l'ingresso a musei di Stato e monumenti sarà gratuito. Rientra nel programma anche l’inaugurazione della mostra Andy Warhol Serial Identity che aprirà le porte sabato in Galleria Nazionale e Palazzo SUMS.

L’iscrizione nella Lista UNESCO non è un semplice riconoscimento, ma una vera e propria missione per il Segretario alla Cultura Andrea Belluzzi. “Oltre a tutta una serie di eventi e momenti promossi dalle Segreterie Istruzione e Cultura, Turismo, Territorio ed Esteri, che sono quelle maggiormente coinvolte nel portare avanti questa missione, stiamo lavorando anche su progettualità. È la peculiarità di quest'anno”.

“Uno dei momenti principali di queste celebrazioni è appunto l'illustrazione del piano d'azione Unesco” – racconta il Direttore Dipartimento Turismo e Cultura Filippo Francini. “È un momento in cui si cerca di dare una fotografia della situazione attuale, quello che è stato fatto e quello che si dovrà fare, con l'impegno di sensibilizzare tutte le istituzioni ma anche la popolazione sull'importanza dell'obiettivo raggiunto”.

L'iscrizione al Patrimonio Mondiale dell'Umanità implica forte impegno e responsabilità. “È già successo che Unesco abbia revocato questo onore”, spiega Belluzzi. “La celebrazione serve anche a focalizzare come portare avanti questa missione. Preservando il territorio, valorizzandolo, sotto l'aspetto culturale e della progettualità”.

Nel servizio l'intervista a Andrea Belluzzi (Segretario alla Cultura) e Filippo Francini (Direttore Dipartimento Turismo e Cultura)

