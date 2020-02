ANNIVERSARIO COMUNIONE E LIBERAZIONE 15 anni senza "IL GIUSS": celebrazione fraterna in Repubblica con il vescovo

15 anni senza "IL GIUSS": celebrazione fraterna in Repubblica con il vescovo.

Oggi, 22 febbraio in tutto il mondo e anche a San Marino, CL ricorda fondatore e movimento. Santa Messa per i 15 anni dalla morte di don Luigi Giussani, servo di Dio e per il 38esimo anniversario del riconoscimento pontificio della Fraternità di Comunione e Liberazione. Stasera alle 18,30 nella Chiesa di San Francesco a San Marino Città l'incontro presieduto da Monsignor Andrea Turazzi. «Affinché, fedeli al carisma di don Giussani nell’appartenenza alla vita della Santa Chiesa, possiamo assecondare l’invito di papa Francesco “a seguire Gesù, ascoltare ogni giorno la Sua chiamata”, questa è l'intenzione dei partecipanti alla celebrazione eucaristica.

fz

I più letti della settimana: