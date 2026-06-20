150 anni della SUMS: presentate al pubblico le progettualità delle celebrazioni

Entrano nel vivo le celebrazioni: un secolo e mezzo di storia per la prima associazione della Repubblica. Negli interventi di saluto, il Presidente onorario Marino Albani e il Presidente Marino Rossi ripercorrono le tappe di una avventura solidaristica unica, nata dal desiderio di aiutare i sammarinesi in difficoltà, basandosi sui valori di armonia, fratellanza e solidarietà. Un impulso al bene reso anche dalla dimensione numerica: 1200 soci, uomini e donne, dopo la recente apertura alle iscrizioni femminili.

“Riscoperta del passato – dice Rossi – insieme all'impegno a riviverlo, interpretando lo spirito di chi ci ha preceduto”. Al tavolo ci sono i partner dei progetti promossi a tributo, nel nome della cultura e dell'identità. Il curatore del Museo del Francobollo e della Moneta, Roberto Ganganelli descrive la moneta celebrativa. Presenta l'emissione filatelica il Direttore Poste San Marino Gianluca Amici: francobolli con sovrapprezzo di solidarietà, destinato alle attività della SUMS. E ci sono due anni di lavoro dietro al volume “La leggenda continua” di Giuseppina Cervellini, che ha analizzato il cospicuo patrimonio documentale dell'Archivio Sums, allargando la ricerca anche all'Archivio di Stato.

“Un libro in cui abbiamo ricordato più di 150 anni di storia – dice la Cervellini – di un sodalizio che ha accompagnato e condiviso la storia di questa Repubblica. E soprattutto l'ha rappresentata, perché ha fondato, non dimentichiamolo mai, un fondo pensioni, una previdenza dove non c'era. Per questo ho anche ricordato delle Istanze d'Arengo che erano drammatiche, che si fondavano su una richiesta d'elemosina. Per cui questo sussidiarsi vicendevole è stata una vera rivoluzione in quel tempo; il doversi mettere tutti in questa concordia e soprattutto questo simbolo sacro della stretta di mano”.

Nel video, l'intervista a Giuseppina Cervellini, archivista SUMS







