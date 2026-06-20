TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
18:44 Europei piccoli Stati: San Marino cede anche a Malta e la ritroverà in semifinale 18:26 Venezuela sotto le macerie, 164 morti e oltre 25.000 dispersi. Al sicuro i concittadini sammarinesi 17:38 Mattarella per gli 80 anni della Costituente: "La Repubblica è di tutti" 16:38 PDL famiglia tra richieste accolte e nodi ancora aperti 16:32 Olimpiadi, svolta storica: il Cio darà 10.000 dollari a ciascun atleta partecipante ai Giochi 14:19 A vent'anni dalla Convenzione ONU, Attiva-Mente si interroga su disabilità, libertà e progetto di vita 10:51 Esposto contro taxi e Ncc sammarinesi. Dal Titano: "Chi sbaglia penalizza tutta la categoria" 07:22 Terremoto in Venezuela, morti e feriti: La Guaira l’area più colpita
  1. Home
  2. News
  3. Cultura

150 anni della SUMS: presentate al pubblico le progettualità delle celebrazioni

Presentato il volume “La leggenda continua” di Giuseppina Cervellini, che ha analizzato il cospicuo patrimonio documentale dell'Archivio Sums, allargando la ricerca anche all'Archivio di Stato

di Annamaria Sirotti
20 giu 2026

Entrano nel vivo le celebrazioni: un secolo e mezzo di storia per la prima associazione della Repubblica. Negli interventi di saluto, il Presidente onorario Marino Albani e il Presidente Marino Rossi ripercorrono le tappe di una avventura solidaristica unica, nata dal desiderio di aiutare i sammarinesi in difficoltà, basandosi sui valori di armonia, fratellanza e solidarietà. Un impulso al bene reso anche dalla dimensione numerica: 1200 soci, uomini e donne, dopo la recente apertura alle iscrizioni femminili.

“Riscoperta del passato – dice Rossi – insieme all'impegno a riviverlo, interpretando lo spirito di chi ci ha preceduto”. Al tavolo ci sono i partner dei progetti promossi a tributo, nel nome della cultura e dell'identità. Il curatore del Museo del Francobollo e della Moneta, Roberto Ganganelli descrive la moneta celebrativa. Presenta l'emissione filatelica il Direttore Poste San Marino Gianluca Amici: francobolli con sovrapprezzo di solidarietà, destinato alle attività della SUMS. E ci sono due anni di lavoro dietro al volume “La leggenda continua” di Giuseppina Cervellini, che ha analizzato il cospicuo patrimonio documentale dell'Archivio Sums, allargando la ricerca anche all'Archivio di Stato.

“Un libro in cui abbiamo ricordato più di 150 anni di storia – dice la Cervellini – di un sodalizio che ha accompagnato e condiviso la storia di questa Repubblica. E soprattutto l'ha rappresentata, perché ha fondato, non dimentichiamolo mai, un fondo pensioni, una previdenza dove non c'era. Per questo ho anche ricordato delle Istanze d'Arengo che erano drammatiche, che si fondavano su una richiesta d'elemosina. Per cui questo sussidiarsi vicendevole è stata una vera rivoluzione in quel tempo; il doversi mettere tutti in questa concordia e soprattutto questo simbolo sacro della stretta di mano”.

Nel video, l'intervista a Giuseppina Cervellini, archivista SUMS




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Cultura