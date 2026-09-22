16° edizione di “Artisti in Casa”: il 26 e 27 settembre Montegiardino capitale dei microspettacoli

Un appuntamento unico ne suo genere: “Artisti in Casa” torna ad animare il Castello di Montegiardino per la 16° anno. Nata dal desiderio di annullare la distanza tra artisti e spettatori, Artisti in Casa è il frutto della sinergia tra la Giunta di Castello di Montegiardino, l’Associazione culturale Artisti in Casa e il marchio Marlù, con la direzione artistica di Antonio Ramberti e il sostegno della Segreteria di Stato per il Turismo.

Il festival prende il via sabato 26 settembre con un percorso artistico diffuso: 26 artisti che offriranno un mosaico di linguaggi e forme espressive, tra musica dal vivo, teatro e stand-up comedy. Gran finale con il concerto del “Duo Bucolico”.

La magia continua domenica 27 settembre con l'appuntamento dedicato ai bambini: il Castello diventa un grande spazio di gioco e creatività, grazie alla presenza di clown e spettacoli per un'esperienza che unisce fantasia e comunità.

Nel servizio le interviste ad Alan Gasperoni (Segretario Particolare della Segreteria di Stato per il Turismo), Antonio Ramberti (Direttore artistico Artisti in Casa)