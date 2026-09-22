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16° edizione di “Artisti in Casa”: il 26 e 27 settembre Montegiardino capitale dei microspettacoli

Gran finale con il concerto del “Duo Bucolico”. Domenica 27 settembre l'appuntamento dedicato ai bambini

di Giacomo Barducci
22 set 2026

Un appuntamento unico ne suo genere: “Artisti in Casa” torna ad animare il Castello di Montegiardino per la 16° anno. Nata dal desiderio di annullare la distanza tra artisti e spettatori, Artisti in Casa è il frutto della sinergia tra la Giunta di Castello di Montegiardino, l’Associazione culturale Artisti in Casa e il marchio Marlù, con la direzione artistica di Antonio Ramberti e il sostegno della Segreteria di Stato per il Turismo.

Il festival prende il via sabato 26 settembre con un percorso artistico diffuso: 26 artisti che offriranno un mosaico di linguaggi e forme espressive, tra musica dal vivo, teatro e stand-up comedy. Gran finale con il concerto del “Duo Bucolico”.

La magia continua domenica 27 settembre con l'appuntamento dedicato ai bambini: il Castello diventa un grande spazio di gioco e creatività, grazie alla presenza di clown e spettacoli per un'esperienza che unisce fantasia e comunità.

Nel servizio le interviste ad Alan Gasperoni (Segretario Particolare della Segreteria di Stato per il Turismo), Antonio Ramberti (Direttore artistico Artisti in Casa)





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