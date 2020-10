RASSEGNA CINEMATOGRAFICA FC 16corto fa 17^: International Film Festival FO “Sedicicorto” Forlì, edizione del post COVID-19, fino a domenica 11 ottobre 2020 in Sala San Luigi l'International Film Festival con il patrocinio di Regione e Parlamento Europeo

Edizione live sold out al San Luigi dal 2 all'11 ottobre con liste d'attesa per gli eventi giornalieri (sui canali Mymovies lo streaming e la piattaforma dedicata). All'interno dell'evento forlivese per il terzo anno consecutivo l'IRANFEST che si conclude oggi sempre al San Luigi posti esauriti per la finalissima delle 16 opere selezionate provenienti dalla Persia da un mercato in difficoltà per le sanzioni e i problemi interni ma sempre vivo e creativo. Sedicicorto Forlìvese è il festival dedicato allo short con più iscritti in Italia e per dieci giorni trasforma Forlì nella Capitale Italiana dei cortometraggi. L'evento cittadino coinvolge le scuole e i ragazzi delle medie e superiori che si sono messi in gioco partecipando attivamente. “NO+D2” (non più di due minuti) è la selezione di cortissimi di durata non superiore ai 2 minuti e 59 minuti. I giovani e i film toccano temi come il bullismo, la diversità e il razzismo. La cinematografia corta si rivolge anche agli insegnanti creando dibattito e dialogo interdisciplinare. Virtualmente e in sicurezza SEDICICORTO entra in classe per mezzo della chiavetta Usb arrivano recensioni e visioni critiche ragionate impressionanti -dicono gli organizzatori.

