17esima edizione dello SMIAF nel segno della diversità

Lo SMIAF torna dal 2 al 4 agosto nel centro storico

Di genere, sociale, etnica e culturale. La 17esima edizione dello SMIAF mette in scena la "diversità".

Il San Marino International Arts Festival torna dal 2 al 4 agosto nel centro storico con un programma che racconta l'arte come inclusività. I dettagli del programma stamattina in conferenza stampa con le istituzioni e i volontari.

"SMIAF è un evento che ha una caratura internazionale - ha commentato il Segretario al Turismo Federico Pedini Amati - che attira numerosi turisti. Lo consideriamo un main event del nostro palinsesto estivo".

"Un progetto longevo e molto importante per il nostro territorio - ha continuato Teodoro Lonfernini, Segretario alla Cultura - che dietro ha un grande lavoro preparatorio".

Sabato alle 20.15 il Collettivo Diversamente Danzanti porta in scena "Prove di libertà", uno spettacolo frutto del laboratorio di movimento di ragazzi con disabilità a cura del coreografo Claudio Gasparotto.

Alla Cava dei Balestrieri, nuova location inserita da quest'anno tanti appuntamenti: venerdì sera l'anteprima internazionale dello show di circo moderno "RubeN", della compagnia Autoportante. Sabato e domenica la Cava si trasforma nell'Extreme Park, una area dedicata a parkour, skateboard, discesa in corda doppia e arrampicata. Evento clou il "Titano Movement Games", 6 squadre e molte sfide.

Anche quest'anno tanta arte di strada con "The Gipsy Marionettist" dell'attivista rom Rasid Nicolic, lo spettacolo acrobatico di Noah, "Le sgambate" con una esibizione itinerante sui trampoli, Jordy clown e mimo, Ermelinda Coccia e la sua sand art, il giocoliere Andrea Farnetani con il suo personaggio "Gustavo La vita" ed I Pifferai con una preziosa selezione di canti rom.

Spazio anche agli artisti sammarinesi come Juta, nome d'arte di Simone Rastelli, uno dei nuovi talenti del fumetto che presenta la sua seconda graphic novel, torna anche Giuseppe Giardi con la sua "Storia in flanella" sul "Razzismo al tempo dei romani". Michele e Francesco Ghiotti, portano sul palco un viaggio tragicomico tra mitologia, poesia e letteratura.

Al Campo Bruno Reffi i concerti e dj set, venerdì i Crema, evoluzione sonora della band pesarese Camillas e il duo acustico sammarinese Casademoni. Sabato il jazz e il pop degli Afrodream, i ritmi colombiani dei KillaBeatMaker. Domenica i San Leo e i Faustò, un viaggio attraverso l'alternative rock e la musica sperimentale. Quando cala la notte per la prima volta all'Ex Tiro a Volo di Murata Oltre SMIAF, dove ballare con i River Medlock e le Megastrutture.

Nel video l'intervista a Daniela Amici, volontaria SMIAF.