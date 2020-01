RAI CINEMA RIVIERA 18 mancanze in 1 assenza: il film di Amato su madre/figlia La RAI coproduce insieme a Lucky Red una storia ispirata alla vita di una madre partoriente, Elisa Girotto, nel film “18 REGALI” di Francesco Amato con la collaborazione alla sceneggiatura del marito Alessio Vincenzotto

Il tema del dolore famigliare trattato attraverso ANNA orfana di madre, morta dopo il parto a causa di un tumore, nei 18 anni successivi in 18 diversi regali 'pianificati' per amore dalla madre stessa. Un racconto mai didascalico e scontato perché basato su un espediente filmico e narrativo che fa sognare: 2 donne legate tra loro riescono ad incontrarsi al di là del tempo e nello spazio che l'affetto dei parenti sa creare con i compleanni della bambina più amata in casa da padre, nonni e amici. Emilia Girotto esiste (è il caso di usare il presente continuativo...) continua ad esserci, davvero, nel cuore della figlia Anna oltre la morte: è viva accanto bimba divenuta ragazza con i suoi regalini pensati solo per lei. Anna non apprezza e rifiuta tutto e tutti quando scopre che l'ABBANDONO è un'ASSENZA (mamma non è in viaggio per lavoro ma è morta) e per ritrovarne il RICODO ha bisogno della MEMORIA vera della donna che l'ha messa al mondo, accettandola... Sarà il dono del diciottesimo anno (immaginato e acquistato in un decennio passato ormai non più di moda) a cambiare le loro vite.

fz



