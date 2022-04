19 aprile: si celebra la prima Giornata nazionale del Volo

Il Governo della Repubblica di San Marino ha istituito una “Giornata Nazionale del Volo” che si celebrerà ogni anno il 19 aprile. Per la prima edizione, che vede il Patrocinio di quattro Segreterie di Stato, Finanze, Territorio, Turismo e Cultura, stante la coincidenza con una giornata lavorativa, la celebrazione è stata suddivisa in due momenti distinti. Martedì, 19 aprile i Capitani Reggenti riceveranno in udienza a Palazzo Pubblico, i vertici dell’Aeroclub San Marino, Autorità civili e militari e delle realtà aeronautiche della vicina Italia. Dopodiché i Capi di Stato si sposteranno all’Aerodromo di Torraccia per assistere all’atterraggio di un volo postale, proveniente da Roma con un annullo speciale celebrativo, emesso dalle Poste sammarinesi.

Sabato, 23 aprile ci sarà la Festa del Volo. Gli studenti delle Scuole Superiori sammarinesi visiteranno l’Aerodromo; l'Aeroclub lancerà un concorso, riservato a loro, che mette in palio ore di volo per i vincitori. Al pomeriggio tutti a Torraccia, per voli promozionali, esibizioni acrobatiche, dimostrazioni di aeromodelli.