1969: la madre di tutte le bombe

La strage della banca, le vittime e i loro cari. A mezzo secolo dalla bomba, i depistaggi e le testimonianze del tempo, l'interpretazione della tragedia dimenticata. IL RUMORE DEL SILENZIO, appunto, tanto fragoroso da riverberare fino ai giorni nostri. Per chi ha vissuto la tragedia e chi ne ha sentito parlare un momento epocale (quel 12 dicembre 1969 giorno della bomba) spartiacque della storia politica italiana anni '70 tra terrorismo e servizi segreti deviati. Disegni e installazioni illustrano il racconto a fermare l'ora della deflagrazione: 16.37, un pomeriggio di sangue. Terrorismi rossi e neri, in mezzo lo Stato squassato da morti, rapimenti e omicidi politici mai indagati davvero. Ma dentro la piazza parecchi trovarono la morte vera: gente comune, persone normali, a lavorare... 17 donne e uomini andati; e poi Pinelli e Valpreda (mostri e capri espiatori), gli anarchici 'caduti' in diverse circostanze. Senza contare lo 'strascico' del commissario Calabresi (mandanti e conniventi non tutti innocenti).

fz