1st International BAROUCH: musica professionale non professionistica

Il concorso al Titano

3 giorni pieni di musica e canto al Titano in un clima festoso di amicizia con gli strumentisti dell'Orchestra giovanile di Tblisi e la Filarmonica georgiana, che hanno accompagnato ospiti e partecipanti, davanti alla giuria qualificata del CONCORSO BAROUCH. I 4 giudici hanno selezionato i finalisti assegnando a 2 interpreti rigorosamente non professionisti i secondi posti ex aequo. Uno alla cantante d'opera degli Emirati Arabi FATIMA ALHASHAMI di Abu Dhabi e l'altro al flautista americano PHILIP TRACKMAN di Cambridge USA. Lirica, piano, violino e flauto per i virtuosi degli strumenti classici e del bel canto tutti impegnati in varie professioni tecniche e commerciali con successo almeno quanto nella musica.

fz

Interviste con: KASUMI BAROUCH Organizzatrice mondiale concorso e FRANCESCO BRIGANTE Organizzatore sammarinese evento