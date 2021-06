PRIME FILM RSM 2 cattivi al cinema: Crudelia e D'Annunzio San Marino Cinema propone al Concordia CRUDELIA della Disney con Emma Stone e IL CATTIVO POETA su D'Annunzio interpretato da Sergio Castellitto

Film sul personaggio perfido della “Carica dei 101”, Crudelia De Mon (in originale Cruella De Vil) nemica dei piccoli dalmata, appassionata di pellicce a pois, di cuccioli bianchi e neri... In CRUDELIA (nata Estella nel 1964, una bambina povera e disperata, diversa dalle altre) il riscatto della donna nella Londra del punk e delle sfilate aggressive delle rock star. Emma Thompson fa la Baronessa, stilista regina, pronta a contrastare la principessa del look che poi è Emma Stone: bella e cattiva, senz'anima... Un storia di abiti sopra le righe e musica rockeggiante. Rabbia, dolore e solitudine sono i veri caratteri distintivi di CRUELLA come un veleno a colori che intossica. Cosa rimane del cartone originale targato Disney? La stessa Disney sul nuovo mercato post pandemico 'virtulreale'. Il poeta, che nel lungometraggio coprodotto dalla Rai, è “il Comandante” e dopo l'avventura sociale e 'anarco-libertina' di Fiume resta il Vate: l'artista che prese una città senza combattere, governandola da solo, in modo alquanto poetico e inviso ai fascisti. Gusto anni 30 fino alla fine avvenuta nel 1938. D'Annunzio è decadente, si, ma leggendario e rinascente nel giovane federale Comini pronto a salvarlo. Un Castellitto da Oscar e un Francesco Patanè, alla sua prima prova da coprotagonista, che da Venezia con D'Annunzio può tranquillamente passare alle Palme di Cannes.

fz

