ISTITUTI CULTURALI 2023 d'oro per la cultura: la gente torna nei musei e al cinema, cresce la voglia di leggere

2023 anno di riscossa per la cultura. Un comparto che “produce crescita”, esordisce il segretario Andrea Belluzzi nella conferenza stampa per fare il punto su attività e risultati degli Istituti Culturali. Segno più per musei, cinema e biblioteca, per citare alcune delle attività.

Gli incassi dei musei di San Marino passano da 1 milione di euro circa del 2022 a oltre 1,2 milioni del 2023. Traino principale del rilancio, spiega il direttore Paolo Rondelli, la riapertura della Seconda Torre. Incoraggianti i dati sul cinema. In un'era dominata dalle multisale, i sammarinesi tornano a vedere i film al Concordia: +46% di incassi. In programma la creazione di una cineteca, in collaborazione con l'Università. Sul fronte teatrale, 37 gli spettacoli organizzati dagli Istituti.

Risultati positivi anche per la Biblioteca: cresce la voglia di leggere, con un +40% di utenti, per una struttura pubblica che rientra nella rete emiliano-romagnola e italiana. E si lavora alla creazione, in parte già iniziata, di una sezione per bambini. Per l'Archivio di Stato nuove esposizioni di fondi antichi in programma e nuovi restauri dei documenti. Gli Istituti aggiornano la strategia di comunicazione, più orientata verso i social per raggiungere nuovi pubblici. Annunciati, poi, nuovi eventi: il 14 febbraio alle ore 10 al Teatro Titano ospite il Responsabile della didattica del Memoriale della Shoah di Milano e il 17 marzo appuntamento con lo storico dell'arte Jacopo Veneziani. Novità anche sulla messa in sicurezza di Palazzo Valloni, minacciato da problemi strutturali.

Nel servizio le interviste a Paolo Rondelli (direttore Istituti Culturali) e Andrea Belluzzi (segretario di Stato Istruzione e Cultura)

