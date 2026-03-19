289 anni di vita per il Teatro San Carlo, che festeggia con "Lucia di Lammermoor"

SRV_TEATRO_SAN_CARLO_NAPOLI

289 anni di storia per quello che è il teatro più antico d'Italia e d'Europa, nel 1737 costruito per volontà di Carlo III di Borbone, precede La Scala di Milano e La Fenice di Venezia. 1.380 posti, 184 palchetti disposti in 6 ordini diversi, sormontati dal palco reale che chiunque poteva e doveva attraverso lo specchio interno ad ogni singolo palco, poiché nessuno poteva iniziare ad applaudire prima del Re, che quindi andava tenuto d'occhio. Legno, gesso e cartapesta sono i materiali che assorbono il suono e lo rimandano in modo omogeneo in ogni parte del teatro, offrendo un'acustica perfetta. I palchi più in vista erano illuminati non da una ma da due candele, da qui il detto napoletano “un nobile che vale due candele”. Tempio della musica e dell'arte, ricostruito in soli 10 mesi dopo l'incendio del 1816, da poco è affidato alle cure artistiche del nuovo sovrintendente. Uno dei capolavori del belcanto di Gaetano Donizetti, “Lucia di Lammermoor”, fu scritto proprio per il San Carlo, e qui rappresentato in prima assoluta il 26 settembre 1835, E' al San Carlo che “Lucia di Lammermoor” ha radicato la sua tradizione: una delle opere più rappresentate, per una storia segnata dalle voci dei grandi interpreti.

Nel video l'intervista a Fulvio Adamo Macciardi, Sovrintendente e direttore artistico del Teatro San Carlo Napoli









