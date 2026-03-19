NAPOLI 289 anni di vita per il Teatro San Carlo, che festeggia con "Lucia di Lammermoor" Nuovo sovrintendente da qualche mese, che punta sul rinnovato legame con la città

289 anni di storia per quello che è il teatro più antico d'Italia e d'Europa, nel 1737 costruito per volontà di Carlo III di Borbone, precede La Scala di Milano e La Fenice di Venezia. 1.380 posti, 184 palchetti disposti in 6 ordini diversi, sormontati dal palco reale che chiunque poteva e doveva attraverso lo specchio interno ad ogni singolo palco, poiché nessuno poteva iniziare ad applaudire prima del Re, che quindi andava tenuto d'occhio. Legno, gesso e cartapesta sono i materiali che assorbono il suono e lo rimandano in modo omogeneo in ogni parte del teatro, offrendo un'acustica perfetta. I palchi più in vista erano illuminati non da una ma da due candele, da qui il detto napoletano “un nobile che vale due candele”. Tempio della musica e dell'arte, ricostruito in soli 10 mesi dopo l'incendio del 1816, da poco è affidato alle cure artistiche del nuovo sovrintendente. Uno dei capolavori del belcanto di Gaetano Donizetti, “Lucia di Lammermoor”, fu scritto proprio per il San Carlo, e qui rappresentato in prima assoluta il 26 settembre 1835, E' al San Carlo che “Lucia di Lammermoor” ha radicato la sua tradizione: una delle opere più rappresentate, per una storia segnata dalle voci dei grandi interpreti.

Nel video l'intervista a Fulvio Adamo Macciardi, Sovrintendente e direttore artistico del Teatro San Carlo Napoli





[Banner_Google_ADS]

I più letti della settimana: