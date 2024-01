1954 - 2024 3 gennaio: la Rai compie 70 anni

3 gennaio: la Rai compie 70 anni.

''La Rai − Radiotelevisione Italiana inizia oggi il suo regolare servizio di trasmissioni televisive''. Con queste parole la mattina del 3 gennaio 1954 alle ore 11, la prima annunciatrice Rai Fulvia Colombo diede il via alle trasmissioni televisive regolari del Programma Nazionale, e poi snocciolando tutto il palinsesto della giornata di quella che sarebbe diventata la rete ''ammiraglia'', Rai Uno. E il primo programma televisivo in assoluto fu Arrivi e partenze, condotto da Mike Bongiorno e Armando Pizzo mentre la sera stessa andò in onda la prima Domenica sportiva, il più longevo dei programmi televisivi italiani.

Rai Due nacque il 4 novembre del 1961, questa volta con un annuncio di Rosanna Vaudetti mentre per vedere i programmi di Raitre bisognerà aspettare il 1979 dopo la grande riforma del 1975, e due anni dopo la fine del mitico Carosello che mise la pietra tombale sull'età dell'innocenza delle cene in famiglia davanti alla tv.



Dal 1954 ha avuto 27 presidenti, sette amministratori delegati (quando la carica è esistita), 28 direttori generali. Fatto sta che con gli anni Ottanta e la nascita della tv commerciale l'Italia non è stata più la stessa da nessun punto di vista e da lì al digitale, passando attraverso leggi e riforme di maggioranza in maggioranza, la Rai non è più uscita dalle cronache del Paese.

"Buon compleanno mia Rai, mamma, moglie, sorella, amante, amica, casa. 33 anni della mia vita, 70 per la vita di un Paese che hai cresciuto, unificato, informato e divertito", ha postato su X il Dg di Rtv, Andrea Vianello.



Buon compleanno mia Rai, mamma, moglie, sorella, amante, amica, casa. 33 anni della mia vita, 70 per la vita di un Paese che hai cresciuto, unificato, informato e divertito. Grazie di avermi dato il senso della mia carriera e della mia formazione. E lunga vita: il futuro è qui

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: