3 'machi': Eastwood, un gallo e un bambino

Un “ritorno a casa” (in Texas) che fa pensare a uno splendido 91enne, EASTWOOD, ancora capace di dare un cazzotto a uno dei cattivi della storia e di dialogare con un ragazzino (Rafo) e il suo gallo, MACHO... Clint è Mike Milo stella dei rodei di un tempo lontano, capace allevatore di cavalli, che ancora sa riscattarsi cercando legami veri. “Non tutto è perduto per sempre”, l'incip del film è indicativo perché siamo nel 1979 e il vecchio cowboy è davvero ancora un MACHO. Secondo il suo giovane amico, Mike-Clint, è un uomo vero (allevatore di stalloni davvero “fico”: traducendo in volgare) che dal Messico deve riportarlo a casa negli States del profondo sud texano. Infine i 'machi' sono tre, 2 maschi e un galletto...

