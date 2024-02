PRIMA FILM REGIONE 3 storie di donne in 10 minuti Tre donne per tre generazioni in DIECI MINUTI di Maria Sole Tognazzi in prima visione al cinema

Copione liberamente ispirato al romanzo edito da Feltrinelli PER DIECI MINUTI di Chiara Gamberale. Una storia quella di Bianca sulle donne ma non solo per le donne. Soprattutto per gli uomini che devono imparare... a comportarsi (e ad amare). Fragilità e abbandono sono di tutti noi. Cambiare e combinare le proprie ore per alcuni minuti può trasformare la giornata e via, via, un'intera vita (sarebbe il cambiamento per la rinascita secondo Gamberale/Tognazzi). Barbara Ronchi è la protagonista femminile della catarsi ma Fotini Peluso (sorella giovane) e Margherita Buy (la psicologa Braibanti con un cognome che fu un caso) non sono comprimarie bensì complementari alla donna futura che verrà... tre in una. Al centro c'è l'io (pure per le figure maschili) che come sempre ha un limite reale: l'ego.

