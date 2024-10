30 anni di carriera: Irene Grandi il 1° novembre in concerto a San Marino

Irene Grandi

Accettarsi, trasformare fragilità e difetti in punti di forza, insieme ad una lettura introspettiva delle relazioni umane, accanto ad nuovo valore da attribuire “ai frammenti che compongono una vita”. Irene Grandi si guarda dentro, celebra il passato e pensa con ottimismo al futuro.

A San Marino la prima data del nuovo tour nei teatri che prende il nome proprio dal singolo 'Fiera di Me', forte della supervisione ritmica del leggendario Stewart Copeland, e seguito dall'annuncio di “Universo”, brano che esce l'11 ottobre e rinnova la collaborazione con Francesco Bianconi (Baustelle) in sodalizio artistico con Kaballà.

Il 1° novembre l'artista toscana, che ha fatto della versatilità la sua cifra, salirà sul palco del Nuovo di Dogana con uno spettacolo inedito, celebrativo dei suoi 30 anni di carriera, presentato da RSMfriends, modulo di “State of the Art” Found-Action, progetto che porta la grande musica sul Titano.

Un racconto che si snoda attraverso i successi più amati dal pubblico ("In vacanza da una vita", "La tua ragazza sempre", "Bruci la città", "Prima di partire per un lungo viaggio", “Un motivo maledetto”, “Se mi vuoi”) e le collaborazioni con i grandi – Pino Daniele, Jovanotti, Vasco Rossi, Stefano Bollani –, come passaggi di un'evoluzione che hanno reso Irene Grandi tra le cantautrici italiane più iconiche.

Ad accompagnarla sul palco: Max Frignani alla chitarra, Piero Spitilli al basso, Fabrizio Morganti alla batteria, Marco Galeone alle tastiere e Titta Nesti, corista e polistrumentista. In Repubblica comincia il conto alla rovescia.



Il tour è organizzato da IMARTS-INTERNATIONAL MUSIC AND ARTS. Biglietti in vendita al link https://linktr.ee/irenegranditour.