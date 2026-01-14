30 anni di relazioni San Marino-Portogallo: cinema protagonista delle celebrazioni Incontro a Palazzo Begni tra il Segretario agli Esteri, Luca Beccari, il Vice Ambasciatore del Portogallo, Maria João Coutinho e l'Ambasciatore di San Marino in Portogallo, Silvia Marchetti. Al Concordia, il film "Cesária Évora-La Diva dai piedi scalzi"

Trent'anni di relazioni celebrate nel nome della cultura, del cinema, in un evento che testimonia l'attenzione condivisa verso il dialogo culturale.

“San Marino e Portogallo vantano un rapporto ottimo, solido - osserva l'Ambasciatore di San Marino in Portogallo, Silvia Marchetti - basato su una condivisione di valori e una fattiva collaborazione sia in ambito bilaterale che multilaterale. Momenti come questi sono momenti molto significativi, importanti, perché portano comunque ad una condivisione, ad un momento d'incontro, che sono occasioni imprescindibili per il rafforzamento del rapporto bilaterale”.

L'eccellenza dei rapporti e la volontà di rafforzarli: obiettivi messi a tema nell'incontro a Palazzo Begni con il Vice Ambasciatore del Portogallo, Maria João Coutinho, insieme anche all'Ambasciatore di San Marino in Portogallo, Silvia Marchetti. Il Segretario agli Esteri, Luca Beccari, ha illustrato il percorso di associazione all'Unione Europea, riscontrando sostegno e collaborazione. Esaminate possibili future intese diplomatiche e prospettive di cooperazione, proprio in ambito culturale.

“La cultura ha sempre un ruolo più facile nell'avvicinare i popoli – sottolinea Maria João Coutinho, Vice Ambasciatore del Portogallo a San Marino -. La scelta di questo film porta qualcosa di nuovo: parla della cultura portoghese, perché la regista è portoghese, ma anche raccontiamo la storia di una donna, che fa parte della cultura dei Paesi che parlano il portoghese”.

“Non è la prima volta che gli Istituti Culturali sono anche al servizio di queste relazioni internazionali – dettaglia il Direttore degli Istituti Culturali, Vito Testaj - che sottolineiamo sempre con grande attenzione e ci fa enormemente piacere poter sviluppare anche questo tipo di offerta per il nostro pubblico”.

"Cesária Évora – La Diva dai piedi scalzi”, documentario di Ana Sofia Fonseca sulla cantante capoverdiana: la sua vita, la sua carriera e il suo ruolo di ambasciatrice della musica popolare lusofona, nel genere fortemente identitario della morna.

Nel video le interviste a Silvia Marchetti – Ambasciatore di San Marino in Portogallo; a Maria João Coutinho – Vice Ambasciatore del Portogallo a San Marino e a Vito Testaj – Direttore Istituti Culturali

