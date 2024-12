301 Filmont: al Concordia la premiere del corto “Aurum” Si terrà giovedì 19 dicembre alle ore 21.

Il mistero avvolge la Rocca di San Leo e una setta indaga sul famoso “elisir di Cagliostro”. Un prodotto del territorio il cortometraggio “Aurum”, della casa di produzione sammarinese 301 Filmont, ufficialmente in nomination al THE NORTH FILM FEST di New York. E' arrivato il momento della premiere sul Titano, al Cinema Concordia, dopo il sold out di quella riminese. Oltre ad Aurum, verrà proiettato anche il documentario sul making off del corto, realizzato da Alessio Petrillo, regista sammarinese esordiente, e in chiusura un piccolo dibattito tra pubblico, cast e troupe.

"Riuscire a fare il sold out al cinema Fulgor, cinema felliniano per eccellenza e tempio della cinematografia riminese, è una grandissima soddisfazione - commenta Marco Gentili, il regista -. Siamo onorati e orgogliosi. Il corto ci sta dando tante soddisfazioni anche a livello internazionale, perché abbiamo ricevuto adesso una nomination a un grande festival a New York, dove andremo a febbraio. Tante aspettative: già il fatto di fare una premiere a San Marino con un prodotto fatto da noi è un sogno".

Un corto che racconta la storia del territorio e lo valorizza. Questa una delle mission di 301 Filmont, che guarda già al futuro. "Vogliamo valorizzare il territorio di San Marino, utilizzando location e professionalità del posto - spiega Letizia Fabbri, produttrice e presidente di Filmont 301 -. Per il 2025 ci sono tantissimi progetti in ballo e ne siamo molto felici. Tra questi abbiamo diversi documentari, diversi progetti documentaristici, un lungometraggio girato totalmente a San Marino e per quanto riguarda il dipartimento stuntman posso dirvi che abbiamo diversi corsi in programma".

Nel video le interviste a Marco Gentili (regista di Aurum) e Letizia Fabbri (produttrice e presidente di Filmont 301)

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: