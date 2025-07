MEMORIA 31 luglio 1849: San Marino celebra lo scampo di Garibaldi con mostra e cerimonia Presenti i Capitani Reggenti Denise Bronzetti e Italo Righi

31 luglio 1849: San Marino celebra lo scampo di Garibaldi con mostra e cerimonia.

La Repubblica celebra oggi 31 luglio, il 176° anniversario dello scampo garibaldino. Nel 1849, infatti, il Generale Giuseppe Garibaldi, capo militare dei rivoluzionari che stavano combattendo per unificare l’Italia, si rifugiò a San Marino con circa 2.000 soldati per sfuggire alle armate dell’Austria e di Roma. Tutti trovarono rifugio nel territorio sammarinese. Le autorità riuscirono a evitare l’ingresso delle truppe austriache dando tempo ai garibaldini di lasciare il territorio senza spargimento di sangue.

Alle 17.00 consueta cerimonia in Piazzetta Garibaldi alla presenza dei Capitani Reggenti, Denise Bronzetti e Italo Righi. In mattinata verrà, invece, inaugurata al Museo di Stato la mostra fotografica "Garibaldi. Statue in Movimento", a cura del fotografo Francesco Arancioni.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: